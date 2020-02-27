Hesaplar yurt dışına ait

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda 145 banka kartı ve 100 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen banka kartlarının Türkiye’de yaşayan şahıslar adına olduğu belirtildi. Evinde ve aracında nakit para ile banka kartları bulunan Serdar Keskin isimli zanlı tutuklandı. Zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Biriminde görevli polis, önceki akşam saat 22.00 sıralarında aldıkları bir ihbar üzerine zanlının kullanımında bulunan araçta arama yaptıklarını ve 29 bin TL nakit para ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, akabinde zanlının evinde de bir arama gerçekleştirildiğini, 70 bin TL nakit para, Türkiye bankalarına ve Türk vatandaşlarına ait 145 adet banka kartları bulduklarını ifade etti.

Polis, ele geçirilen banka kartlarının yasa dışı sanal bet hesapları için kullanılmak üzere Türkiye’den getirilmiş olabileceğini ifade etti.

Polis, soruşturma başlattıklarını, ele geçirilen para ve kartlarla ilgili araştırma yapacaklarını belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.