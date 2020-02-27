Corona değil, zatürre çıktı

Ülkede dün kısa süreli corona virüsü paniği yaşandı ancak Gazimağusa’dan corona virüs (Kovid–19) şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen İranlı kadının zatürre olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, corona virüs şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen hastanın zattüre olduğunu belirtti. Pilli, hastanın tedavi edileceğini söyledi.

Öksürük ve ateş şikâyeti ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran İranlı kadın corona virüs şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. İranlı kadının Gazimağusa’da yaşadığı ve bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilirken, 30 yaşlardaki hastanın uzun süredir KKTC’de olduğuna dikkat çekildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 11:51