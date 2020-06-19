Corona’dan ölüm oranı yüzde 2.5

Güney Kıbrıs’ta 65 yaşındaki bir kişi daha dün koronavirüsten hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta, nihai ölüm sebebi Covid-19 hastalığı olan ölümlerin sayısının 19’a ulaştığını yazan Politis gazetesi, bunlardan 13’ünün erkek, 6’sının ise kadın olduğunu belirtti. Habere göre bu kişilerin yaş ortalaması 71.

Hastalığa yakalanan kişilerin yüzde 85,2’sinin yani 818 kişinin iyileştiğini yazan gazete, Covid-19’la bağlantılı ölüm oranının ise yüzde 2,5 olduğuna işaret etti.

Haberde, son iki haftadır kayda geçirilen 31 vakanın yüzde 84’ünün (26 kişi) yurt dışından gelen kişiler olduğu da vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 12:18