37 pozitif yeni vakaya rastlandı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6 bin 405 test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre; 4 kişi havayolu ile ülkeye geldi, 4 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 14'ünün Lefkoşa, 11'inin Girne, 3'ünün Gazimağusa, 1'inin Güzelyurt bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Merkez-4, Sulariçi-5, Yenişehir-1, K.Kaymaklı-1, Gönyeli-2, Göçmenköy-1.

Girne: Girne Merkez- 1, Çatalköy-1, Dikmen-1, Karşıyaka-1, Zeytinlik-4, Boğazköy-2, Lapta-1.

Gazimağusa: Ulukışla-3.

Güzelyurt: Güzelyurt merkez-1.

Bozatlı Corona’ya yakalandı

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı ve Spor Dairesi Dışilişkiler amiri Sertaç Bozatlı'nın PCR testi pozitif çıktı.

Sertaç Bozatlı, haftalık rutin olarak test yaptığını belirtti. Bozatlı, test sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya girdi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozatlı "Devlet hastanesinde tedavime başlanacak. 14 gün karantinada bulunacağım" dedi.

Alınan bilgiye göre, Bozatlı’nın bir haftadır Cumhurbaşkanlığı'na gitmediği öğrenildi.

Bir hemşire pozitif

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde çalışan bir hemşirenin de

Covid-19 testi pozitif çıktı. Temaslı olduğu tespit edilen 10 hemşire ise karantinaya alındı.

Yoğun bakım hastalarına Covid-19 testi yapılacağı belirtildi.

Mormenekşe’de 3 vaka

Mormenekşe’de bir süredir ev karantinasında olan 3 kişinin pozitife dönüştüğü açıklandı.

Yeni Boğaziçi Belediyesi Coronavirüs, 3 kişinin ev karantinasında olduğunu, kimseyle temas etmediğini, bulaş riski olmadığını belirtti.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli belde halkımız Mormenekşe köyümüzde Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan

3 vatandaşımızın Coronavirüs testleri ev karantinasında bulundukları süre içerisinde pozitife dönüşmüştür. Ancak bu vatandaşlarımızın tedavi için bulundukları Türkiye Cumhuriyeti’nden döndüğü ve ev karantinasında oldukları için herhangi biriyle temasları olmadığından bulaş konusunda herhangi bir risk yoktur.”



Güneyde 382 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 40,726 test yapıldı, 382 yeni pozitif vakaya rastlandı. Rum kesiminde dün can kaybı yaşanmadı.

Hastanelerde 44’ü ağır olmak üzere 218 kişinin durumunun kritik olduğu açıklandı. Rum kesiminde virüs nedeniyle şimdiye kadar 241 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.