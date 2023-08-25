Darı yerine esrar

Güney Kıbrıs’ta Larnaka Havalimanına gönderilen posta paketlerinde arama yapıldı. Polis, 3 tahıl paketinin içine gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirildi. Kanada menşeli posta paketinde bulunan uyuşturucu emare olarak alındı. Paketin Baf'ta bulunan yabancı şahsa gönderildiği açıklandı. Rum basınında yer alan haberlere göre; Rum gümrük memurları, Kanada’dan gönderilen paketi şüpheli bularak, detaylı bir şekilde inceledi. Pakette çeşitli kişisel eşyalar ve yiyecekler arasında 3 paket tahıl tespit edildi. Tahıl paketlerini açan gümrük memurları, hava geçirmez naylonlara sarılı 3 kilo esrar buldu. Gümrük Müdürlüğü tarafından el konulan paket ve içindekiler, polisin işbirliğiyle kontrollü teslimat için narkotik birimine teslim edildi. Narkotik ekipleri havaalanında pusuya yatarak, paketi almaya giden yabancı uyruklu bir kişiyi yakaladı. Polisin ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.