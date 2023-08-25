Serbest kalmaları sakıncalı bulundu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik Şube ekipleri tarafından düzenlenen Tetik Operasyonu’nda ele geçirilen

3 adet tabanca, bir pompalı tüfek ve 94 canlı merminin balistik incelemesi sürüyor. Soruşturma devam ederken, tasarrufunda 3 silah ve 94 mermi bulunan 24 yaşındaki Vahdet Ay ile evinde bir adet pompalı tüfek ele geçirilen 29 yaşındaki Oğuzhan Yıldızdal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlıların sorgusunun bittiğini, hücrede kalmalarına gerek olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 14 Ağustos 2023 tarihinde, saat 15.20’de, zanlı Vahdet Ay’ın tasarrufunda kanunsuz tabanca bulunduğuna ve motosikleti ile seyir halinde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Zanlının, Çanakkale bölgesinde tespit edildiğini ancak dur ihtarına uymayarak kaçtığını anlatan polis, zanlıyı kısa sürede yakaladıklarını belirtti.Polis memuru, motosiklette yapılan aramada, arka kısmındaki sepet içerisinde bulunan çantada, 3 adet tabanca ve 94 adet canlı mermi bulduklarını açıkladı. Polis, zanlıdan elde edilen soruşturmada, konu tabanca ve mermileri Oğuzhan Yıldızdal’dan aldığını tespit ettiklerini ve Yıldızdal’ı da tutuklandıklarını aktardı.

Sorguları tamamlandı

Polis, zanlı Oğuzhan Yıldızdal’ın da tasarrufunda bir adet pompalı tüfek bulunduğunu anımsattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlıların sorgusunun bittiğini, hücrede kalmalarına gerek olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların, 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.