“Beni ülkeme gönderin”

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Sudanlı Ahmed Nader Altıyeb Ishag, Lefkoşa’da bir şahsa ait ofise izinsiz girince yakayı ele verdi. Ülkeye öğrenci olarak gelen ancak uzun süre kaydını yenilemeyen Ahmed’in ifadesinde kalacak yeri olmadığı için ofise girdiğini söylediği öğrenildi. Hakkında KKTC’de ikamet izinsiz kalma ve mülke tecavüz suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlı, eğitimine devam etmeyeceğini söyleyerek, ülkesine gönderilmeyi talep etti.

Duruşmada detayları aktaran polis, zanlının 13-15 Ağustos 2023 tarihleri ve 02.15-08.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Neşe Sokak Ekin Adademir Plaza’da bulunan bir şahsa ait kilitsiz vaziyette ve asansör ile girilen ofise izinsiz girmek sureti ile mülke tecavüz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, ofis sahibinin şikâyeti üzerine zanlının tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Ekim 2022 tarihinden beri yani 258 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Davalarını kabul etti

Polis memuru, zanlı aleyhine “mülke tecavüz ve KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından dava getirildiğini, zanlının her iki davasını da kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, 21 yaşındaki Sudan vatandaşı olan zanlının ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise ülkesine gönderilmeyi istedi ve eğitimine devam etmeyeceğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.