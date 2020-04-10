Suna ERDEN

Ülkede üniversite eğitimi gören Nijeryalı Abdukkarım İbrahim, Girne’de misafir olarak gittiği apartmanda dehşet saçtı.

Zanlı önce misafir olarak bulunduğu evdeki koltukların döşemelerini makasla kesti, banyonun alçıpan olan tavanına yumruk atıp kırdı.

Evden gitmesi söylenince dışarı çıkan zanlı vukuatlarına devam etti.

Apartmanın bodrum katındaki araç park yerine inen zanlı, eline geçirdiği sopa ile 5 aracın ön ve arka camlarına vurup kırdı.

Daha sonra olay yerinden kaçan zanlı Girne’de Sokak ortasında bağırıp çağırırken yakalandı.

Zanlı soruşturma aşamasında tutuklu kalması talebi ile dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada da asabi tavırlarına devam etti; güvenlik amacıyla yüzüne takılan maskeyi çıkarıp attı. Soyunmaya da kalkışan zanlı güçlükle sakinleştirildi.

Adeta gözü döndü

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 8 Nisan 2020 tarihinde Girne'de misafir olarak bulunduğu apartman dairesinde 2 koltuğun döşemelerini makas ile kestiğini, banyonun alçıpan olan tavanına yumruk atıp kırdığını, giriş kısmındaki malzeme deposunun kapısına tekme atıp hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının olayın devamında apartmanın bodrum katındaki araç park yerine gittiğini, NG 736 plakalı BMW 520 i marka salon araç ile MT 707 plakalı aracın ön ve arka camlarına alüminyum sopa ile vurup kırdığını açıkladı.

Polis, zanlının MG 189 plakalı BMW 316 i, ZRK 677 plakalı Ford Fiesta ve ZRK 656 plakalı Ford Focus marka araçların da ön camını sopa ile kırdığını ifade etti.

Polis suçüstü yakaladı

Polis memuru, zanlının araçlarda toplam 34 bin 400 TL hasar oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, aynı gün zanlının Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı bir esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Nijerya uyruklu olup Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık bölümü 4.sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Polis, zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.