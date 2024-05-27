‘Söz hakkımız arttı’

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 38. Olağan Genel Kurulu yapıldı; 37. dönem faaliyet ve mali rapor genel kurula sunularak aklandı.

Oda’dan verilen bilgiye göre, 38. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığını eski Başkanlardan Musa Sönmezler, Divan Sekreterliklerini yine eski yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ogan ve Cenk Sarper yaptı. Genel kurula Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de misafir olarak katıldı.

KTSO Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Ali Kamacıoğlu, geçen üç yıllık süredeki faaliyetleri özetleyerek, “Göreve geldiğimiz ilk yıl sanayi bölgelerinin ıslahı için çalışmalar başlattık. Bunu takip eden sürede Sanayi Bölgeleri Yasası üzerinde çalıştık. Sanayi bölgelerinde sanayici oranına baktığımızda bunun yüzde 30 olduğunu gördük. Temizlik, telleme ve güvenlik için faaliyet başlattık. Ancak gördük ki büyük kesimi oluşturan diğer örgütler buna pek yanaşmadı” dedi.

Ali Kamacıoğlu, bu süre içerisinde Sanayi Bölgeleri Yasası’nın yenilenerek tekrardan yürürlüğe girdiğine değinerek, “Yasayla birlikte artık bölgelerde söz hakkına sahip olduk ve daha adil bir durum yarattık” dedi.

Önemli girdi maliyetlerinin başında olan elektrik konusunda da girişimler yapıldığına değinen Başkan Kamacıoğlu, “Bu konuda girişim yaparak sanayinin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin bir kısmını yenilenebilir enerji olan güneşten karşılamak için yola koyulduk. Yaptığımız girişimler sonucu 25 megavatlık solar panel kurulumu için çalışma başlatarak Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile birlikte SANHO’yu kar gütmeyen bir şirket olarak kurduk. Bu kuruluma 150 sanayicimiz katıldı. İhale aşamasında sona gelindi” diye konuştu.

Kamacıoğlu sözlerinin sonunda, sanayicilerin zaman zaman fikir ayrılıklarına düşse de kendinden başka dostu olmadığına değinerek, direnerek ve birbirine yardımcı olunarak ayakta kalına bileceğine vurgu yaptı.

Genel kurul, mali ve faaliyet raporunun onaylanması, murakıp atanması, dilek ve temennilerle sona erdi.

