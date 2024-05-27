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Minikler çok beğendi

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Büyülü Prens oyunu sahnelendi

Minikler çok beğendi
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde çocuklara özel bir oyun sahnelendi.
Van Devlet Tiyatrosu’nun Büyülü Prens oyunu, salonu dolduran çocuklar ve aileler tarafından beğeniyle izlendi. YDÜ AKKM’de yer alan oyunu Ersin Ayhan yazıp yönetirken, oyuncu kadrosunda Gözde Altıntaş, Emir Ali Tercan, Muhammet Taha Taş, Muhammed Çakay, İrem Öztürk, Muammer Turgut, Elif Selçuk, Behice Coşkun, Sıddık Salaz, Mustafa Erdem, Ferhat Lüleci ve Gül Ece Kıralı yer aldı.
Oyuncu performansları, dekor, ışık ve kostüm tasarımları ile seyircinin tam not verdiği oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

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