Esentepe renklendi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin düzenlediği 15. Zerdali Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Esentepe Festival Alanında 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bölge halkı ve çok sayıda vatandaş kayıldı. Festival kapsamında; 24 Mayıs Cuma akşamı Halk Dansları gösterileri, Retro Çalgıcıları konseri ve Grup Otantik sahne aldı. 25 Mayıs Cumartesi akşamı ise Nostaljik Kıyafetler Defilesi ile başlayan program, dans gösterileri, 90’lı yıllara damga vuran Türkiye’nin önemli sanatçıları Ferda Anıl Yarkın, Zafer Peker, Hazal, Ali Güven’in şarkılarından oluşan konserle devam etti. Ayrıca Gençlik Merkezi 30 yaş üzeri dans grubu ilk gösterisini Geleneksel 15. Zerdali Festivali’nde gerçekleştirdi. Dans grubu sirtaki oyunuyla izleyenlere keyifli bir gösteri sundu.