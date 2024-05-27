Sizi asla unutmadık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya'daki 80. Yılında kültür ve gelenekleri yaşatmak amacıyla Sydney’de düzenlenen festivalin açılışına katıldı.

Durrant Oval'da gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasına, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Avustralya’da yaşayan Kıbrıs Türklerine en kalbi selamlarını” ileterek başladı.

Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türklere büyük önem verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“1940'larda Limasol'dan ayrılıp Avustralya'ya ayak basan bilinen en eski Kıbrıslı Türkleri, aralarında Osman Şaban ve üç arkadaşı Halil Osman, Hasan Aziz ve Mustafa Mehmet Nazım'ın da bulunduğu binlerce Kıbrıs Türkü’nü saygıyla anıyorum. Onlar Avustralya'ya gelen ilk Türklerdi ve 80 yıl sonra halkımız dördüncü kuşağa girdi. İnsanların ve mektupların Kıbrıs Adası'ndan Avustralya'ya gelmesinin aylar sürdüğü günler çoktan geride kaldı.”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin Avustralya’yı ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olduğunu, Avustralya'yı ziyaret ederek ağırlıklı olarak Sydney ve Melbourne'da yaşayan Kıbrıslı Türkleri kucaklamak, onları takdir ettiğini göstermek ve Avustralya kökenli Kıbrıslı Türklerini yakından tanımak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti: "Kalbinizin vatanınız KKTC ile olduğunu biliyorum. Belki de Devlet uzun yıllardır size istenilen düzeyde ilgi gösterememiştir. Ancak bu açığı kapatmak için buradayım. Kalbimizde olduğunuzu, bizim için önemli olduğunuzu, ülkemiz için önemli bir değer olduğunuzu söylemek için buradayım. Nerede olursak olalım birlik olmalı ve halk olarak var olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz. Günümüz teknolojisiyle artık mesafeler sorun olmaktan çıktı ve bizi kimse ayıramaz.”

Festivalde Cumhurbaşkanı Tatar’ın hayatı ve siyasi görüşmelerle ilgili video gösterimi de yer aldı.

Kimler katıldı

Kıbrıs Türk Birleşik Platformu (TCUP), Avustralya Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası (CATCYP), Avustralya Kuzey Kıbrıs Dostluk Derneği (ANCFA), Kuzey Kıbrıs Türk NSW Derneği (NCTA), Avustralya Kıbrıslı Türkleri (TCOA) tarafından düzenlenen festivale Türkiye Cumhuriyeti'nin Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer, Avustralya Federal Milletvekili Dai Le, New South Wales Parlamento Üyesi Charishma Kaliyanda, Liverpool Belediye Başkan Yardımcısı Karress Rhodes ve Australya-Türk Ortak Birliği (ATMA) Başkanı Ömer İncekara.