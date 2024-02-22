Öldürecekti

Girne’de ehliyetsiz bir şekilde araç kullanan Zafer Zabun, trafik kontrollerine takılınca olay çıkardı. Trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan zanlı, polis memurlarından birine çarparak aracının üzerinde 15 metre sürükledi.

Metrelerce sürüklendikten sonra yere düşen polis memuru birçok yerinden yaralandı. Olayın ardından tutuklanan katle teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 20 Şubat 2024 tarihinde saat 23.45 sıralarında Girne'de, Tuğcu Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, trafik ekipleri tarafından yapılan rutin kontrolleri esnasında, ZUC 920 plakalı araç ile cadde üzerinde seyreden zanlının ehliyeti olmadığı için tekrardan geldiği istikamete dönüş yaptığını açıkladı.

Polis, zanlının yol içerisinde kendisine ‘dur’ ihbarı çeken polis memuru H.Y.’nin (E- 31) üzerine aracını sürdükten sonra çarptığını ve ön kaputu üzerinde yaklaşık 15 metre sürüklediğini belirtti. Polis memuru, araç üzerinden savrulup yol içerisine düşen H.Y.’nin omuzundan, sol elinden, sol kalça ve sol ayak kısmından ciddi bir şekilde yaralandığını belirtti.

Polis memuru, H.Y.’nin Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ifade etti.

Zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024, 09:52