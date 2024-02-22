Çılgın senaryo

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da benzeri görülmemiş bir soygun girişimi meydana geldi. İbrahim Halil Aksoy (22) Hüseyin Aksoy (25) Berk Durmuş (21) ve Ozan Yaraşık (30), filmlerde bile göremediğimiz bir senaryo çerçevesinde şiddet kullanarak 23 yaşındaki genci araca koyup, bir eve götürdü. Daha sonra üzerindeki erkek kıyafeti çıkarılıp kendisine kadın kıyafeti giydirildi ve videoya kaydı yapıldı.

Beklemediği bir durumla karşılaşan geçten 20 bin lira isteyen çılgın soyguncular “ya parayı verirsin ya da seni çamura gömeriz” diyerek, kendisine ödeme için süre verdiler. Kısa sürede durumdan haberdar edilen Gazimağusa polisinin düzenlediği operasyon sonucunda tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Dövdüler, zorla kaçırdılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlılar İbrahim Halil Aksoy, Hüseyin Aksoy, Berk Durmuş ve Ozan Yaraşık’ın 17 Şubat’ta saat 00.00 sıralarında, bir eğlence mekanında, 23 yaşındaki T.Y.’yi kendilerini polise şikayet ettiği gerekçesiyle yüzüne yumruk atarak darp ettiklerini ve zorla kullanımlarındaki araca bindirerek, Kalliland bölgesinde bir eve getirdiklerini söyledi. Polis, zanlıların, konu evde T.Y.’ye zorla kadın kıyafeti giydirerek video kaydı aldıklarını anlattı. Polis, zanlıların daha sonra video kaydını silmek için T.Y.’den 20 bin TL para istediklerini açıkladı. Müştekinin aynı tarihte üniversite kampüsüne bırakıldığını, ilerleyen saatlerde yine zorla alınarak bu kez ormanlık bir alana götürüldüğünü anlatan polis, burada da ses kaydı alındığını açıkladı.

İş yerine gittiler tehdit ettiler

Polis memuru, zanlıların, çektikleri video görüntüsünü T.Y.’nin arkadaşlarına gösterdiğini de aktardı. Polis, zanlıların daha sonra müştekinin iş yerine giderek, “ 20 bin TL’yi vermezsen seni bu çamura gömeriz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını açıkladı. Şikayetin 20 Şubat’ta yapıldığını belirten polis, zanlıların tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme haklarında “insan kaçırma, alıkoyma, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa, şiddet tehdidi ve darp” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.