Devrede olmak istiyor

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği’nin Cenevre’de yapılacak Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili gayriresmi konferansta hazır olacağını söyledi.

Michel, önceki akşam bir telekonferans düzenledi; telekonferans sırasında Kıbrıs sorununa değindi.

25 -26 Mart tarihleri arası yapılacak AB Zirvesinin hazırlanmasını amaçlayan toplantıya Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in yanı sıra, Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz’in devlet ya da hükümet başkanları katıldı.

Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in toplantı sırasında Türkiye’nin AB ve AB’ye üye ülkelere karşı yükümlülükleri olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Türkiye ve AB ilişkilerine değinen Nikos Anastasiadis, ikili ilişkilerin normalleşmesi için Ankara’nın iyi niyetli ve samimi olması gerektiğini ifade ederek Ankara’nın Varoşa konusunda ve Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki kışkırtıcı eylemlerden kaçınmasının önemine işaret etti.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, Ankara’nın AB ve AB’a üye ülkelerle olan sorunlarının diyalogla ve uluslararası hukuk temelinde çözümlenmesi konusunda samimi olması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak Anastasiadis, Ankara’nın Kıbrıs sorununda esas müzakerelerin başlaması için gerekli şartların oluşmasında yapıcı bir davranış sergilemediğini söyledi.