‘Etkin rol alacak’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde Kıbrıs sorununa değinirken, müzakere sürecinde rol alacaklarına ilişkin açıklaması Rum tarafında memnuniyet yarattı.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, konuyla ilgili açıklamasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in sözlerini selamladı.

Kuios açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Başkanı Joe Biden’in, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin geçmişteki çabalarda etkin rol oynayan kişisel ilişkilerinin, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olması temennisinde bulundu.

Kusios bu açıklamaların ayrıca Anastasiadis ve Rum Hükümetine, ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemin doğruluğunu haklı gösterdiğini belirtti.

DİSİ ve DİPA partileri de birer açıklama yaparak Blinken’in açıklamasında dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Biden çok ilgili

Habere göre Blinken açıklaması çerçevesinde iki kesimli iki toplumlu federasyonu açıkça desteklerken, Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu da iddia etti.

Bir soru üzerine Blinken, ABD Başkanı Biden’in Senato üyesi ayrıca ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de Kıbrıs sorununa büyük ilgi duyduğunu, Biden’in ABD Başkanı olarak da bu konuyu ciddiye aldığını ifade etti.

İki kesimli iki toplumlu federasyon olarak Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek kapsamlı bir çözümü desteklediklerini söyleyen Blinken, BM’nin kritik rolünü desteklemekle birlikte bu perspektifin ileriye götürülmesi çabasına müdahil olacaklarını söyledi.

Blinken, “Sanırım, Amerikan diplomasisinin buna tamamen dahil olacağını göreceksiniz” ifadesini de kullandı.

Doğu Akdeniz’deki üçlü iş birliklerinden de söz eden Blinken, Doğu Akdeniz’deki bazı faaliyetlerden, gerek toprak veya deniz bölgelerinde, gerekse enerji kaynaklarıyla ilgili Türkiye’nin faaliyetlerinden endişe duyduklarını savundu.