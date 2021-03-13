Kuzeyde 38, güneyde 383 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı. Tespit edilen 38 vakadan ikisinin Piyangolar Birimi Merkez Şubesi’nde veznedar ve temizlik görevlisi olduğu belirtildi. Güney Kıbrıs’ta ise 383 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısının ise 6 bin 623 olduğu, Coronavirüs tedavisi gören 35 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 kişi havayolu ile ülkeye gelirken, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Girne ilk sırada

Vakalardan 17’sinin Girne, 14'ünün ise Lefkoşa bölgesinden olduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 3, Yenikent-1, Ortaköy-3, K. Kaymaklı-4, Haspolat-3.

Girne: Girne Merkez- 11, Boğazköy-2, Ozanköy- 3, Çatalköy-1.

Piyangolar Birimi’nde iki vaka

Son 24 saatte tespit edilen 38 pozitif vakadan ikisinin Piyangolar Birimi Merkez Şubesi’nde çalıştığı öğrenildi. Test sonucu pozitif çıkan bir personelin veznede çalıştığı, diğerinin ise temizlik görevlisi olduğu bildirildi.

İki kişinin pozitif çıkması üzerine Piyangolar Birimi Merkez Şubesi’nde dün görev yapan tüm personele PCR testi yapıldığı kaydedildi. Personelin PCR testi yapılmasının ardından karantinaya alındığı belirtildi.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte yapılan 57 bin 337 test neticesinde 383 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Güneyde ölü sayısı 238'e, vaka sayısı ise 38 bin 879’a yükseldi. Ölenlerin 69 ve 70 yaşlarındaki iki erkek olduğu açıklandı.

Hastanelerde tedavisi süren 195 hastadan 36’sının durumunun ciddi olduğu belirtildi.