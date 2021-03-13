Birçok işletme yine kapalı

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında Coronavirüs salgınına karşı uygulanan çoğu yasağın sürmesi yönünde karar alındı. Sadece kahvehane, kıraathane ve kafeteryaların pazartesi günü açılması karara bağlanırken, diğer yasakların aynen devam edeceği belirtildi.

Alınan son kararlara göre; 15 Mart - 21 Mart tarihleri arasında gece saat 21.00’den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek.

Pazar günü ise eczane, fırın, benzin istasyonları muaf olacağı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Tiyatro ve sinema salonları, konser, düğün salonları, casino, bar, taverna, kapalı çocuk oyun alanları, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokanta, bet ofisler kapalı kalmaya devam edecek.

Kapalı işletmelere dönük olarak Çarşamba günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde yeniden değerlendirecek, durum revize edilebilecek.

Otobüs ve yolcu minibüslerinde otobüs şoförlerinin bir arka koltuğunda oturmak koşulu ve yüzde 50 kapasite ile çalışmalarına imkan yaratıldı.

Kahvehane, kıraathanelerin dış mekânlarında hizmet vermesine izin verildi.

İşte alınan son kararlar

-Bakanlar Kurulu 15-22 Mart tarihlerini kapsayan bir dizi karar aldı.

-15 Mart Pazartesi’nden itibaren pazar hariç her gün gece 21.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

-Pazar günleri ise sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonlarının muaf olacak, tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kapalı olmaya devam edecek yerler

-Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, masaj salonları, SPA, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

15-22 Mart tarihleri arasında açık olan yerler

-Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecekler.

-Marketler 08.00-20.00 saatleri arasında açık olmayı sürdürecekler.

-Perakende ve mağazacılık hizmetleri 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecekler.

-Açık alanlarda hizmet veren restoranlar cumartesi günleri saat 20.00’ye kadar hizmet verebilecek.

-Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve ilçe emniyet kurulları tarafından denetlenecek.

-Ülkemizde faaliyet gösteren ve kapanması yönünde karar üretilmeyen tüm kamu kurum ve kuruluşları en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecek.

-13 Mart Cumartesi restoranlar paket servis verebilecek.

İlçeler arası gidiş-gelişler

-Gazimağusa-Lefke-Güzelyurt-İskele ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin ilçe emniyet kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görüldü.

-Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile çalışılacak.

Bazı işyerlerinin dış mekanları açılacak

-Restoranlar, pastane, kafeler ve meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlarında oturma alanları görevlerini sürdürebilecek.

-Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanlarının açılabilmesi amacıyla görev yapan kişilerin 15.03.2021 Pazartesi’ye kadar PCR testlerini yaptırmaları ve aksı bir karar üretilmemesi halinde sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydı ile açık alanlarının 15.03.2021 Pazartesi tarihinde açılmalarına karar verildi.

Kapalı işletmelerin durumu yeniden ele alınacak

-Açık alanlarda tüm spor branşlarında lisanslı performans sporcularının temassız, bireysel antrenmanların başlamasına karar verildi.

-Sektörlerde bulunan kapalı alanların hangi kriterlerde açılacağı ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Bir sonraki üst kurul toplantısında vaka sayıları dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılacak. Kapalı olarak yer alan işletmelere dönük olarak çarşamba günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi hastalığın seyrine göre kapalı işletmelerin durumunu değerlendirmek suretiyle yeniden revize edilebilecek.