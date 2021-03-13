Ekipler iş başında

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 6 günde 3 bin 406 denetim yaptı; 61 iş yerine kapama, 42 iş yerine para cezası verdi.

Yapılan açıklamaya göre; Bakanlar Kurulu kararları gereği iş yerlerini denetleyen halk sağlığı ve zabıta şubeleri iş yerlerinde gereken tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunuyor, uymayan iş yerlerinin kapatılması, idari para cezası kesilmesi, faaliyetlerinin durdurulması dâhil olmak üzere yasal yaptırımlar uyguluyor. Denetimler esnasında maske ve mesafe kurallarına uymayan kişilere de para cezası kesiliyor.

Bakanlar Kurulu kararları uyarınca açılma kararı verilen iş yerlerinin denetimleri 10 farklı ekiple 10 bölgede yapılıyor.

Buna göre 8-11 Mart arasında 3 bin 406 iş yeri denetlenirken, 61 iş yeri kapatıldı, 42 iş yerine kurallara uymadığı nedeni ile 4 bin 400’er TL para cezası kesildi, 37 kişiye ise dışarıda maske takma kuralına uymadıkları için 440’ar TL ceza yazıldı.

İhbar için Alo 185 aranabilir

LTB ekipleri tarafından iş yerlerine metrekare olarak kapalı alanı ve işletme içerisindeki en çok kişi sayısını gösteren bilgilendirici afişler asılırken, metrekare-kişi oranına uyulup uyulmadığı da sıkı şekilde kontrol ediliyor. İş yerlerinde kurallara uyulmaması halinde yurttaşlar Alo 185 çözüm hattına şikayette bulunabiliyorlar.