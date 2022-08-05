‘Dianellios’  kimin malı?

Larnaka’da bulunan “Dianellios Teknik Okulunun” bir kısmının yıkılması ve Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter’in, konuyla ilgili olarak AİHM’e başvuracaklarına dair açıklamaları Rum basınında geniş yer aldı.

Politis gazetesi “Dianellios’un EVKAF’la Hiçbir İlgisi Yok” başlıklı haberinde, EVKAF Genel Müdürü İbrahim Benter’in, Vakıflar İdaresinin eski “Dianellios Teknik Okulunun” yıkılmasını şikâyet etmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuracağı konusunda Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlerin Rum medyasında yer almasının, Larnaka makamları arasında büyük şaşkınlık yaşanmasına neden olduğunu yazdı.

Gazeteye göre konuyla ilgili bu haberi yorumlaması istenen “Kitiu Metropoliti Nektarios” bunu bir yanlış anlaşılmaya bağlayarak, sözlerinin devamında “ortada yanlış bir beyan olduğunu aynı zamanda hali hazırda EVKAF toprağına inşa edilmiş olan Larnaka’daki Grivas Digenis caddesi üzerindeki mevcut Drosia Ortaokulu’yla ilgili bir karışıklık olmuş olmalı” ifadesini kullandı.

“Drosia Ortaokuluyla” ilgili olarak Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığının kısa süre önce okul binasının 3 milyon Euro maliyetle iyileştirilmesini ilan ettiğini yazan gazete, Larnaka’daki ilgili makamların ise, bina açısından birçok probleme sahip olan “Drosia Ortaokulunda” okuyan öğrencilerin nakledilmesi için, eski “Dianellio Teknik Okulu” yerine yeni bir ortaokul inşa edilmesini istediğini ifade etti.

Bu talebin şu ana kadar olumlu bir karşılık bulmadığını kaydeden gazete, yetkili bakanlığın bunun aksine “Drosia Ortaokulunda” iyileştirme çalışmaları başlatıldığını açıkladığını belirtti.

EVKAF’ın “Dianellio Yetimhanesi” arazisinde hiçbir zaman mülkiyet sahibi olmadığını iddia eden Kitiu Metropoliti Nektarios, “Dianellios Yetimhanesinin” bağımsız bir vakıf olduğunu ve başkanlığını her daim Kitiu Metropoliti yapsa da kiliseye ait olmadığını ifade etti.

Vakfın hükümetle arazi takası yaptığını, hükümetin de vakfa nakit para ve başka arazi verdiğini ifade eden Nektarios, vakfın bütün gelirlerinin yetim öğrencilerin bursları için kullanıldığını ifade etti.

“Dianellio Yetimhanesine aitken, bu arazinin EVKAF’a ait olması nasıl mümkün olabilir” sorusunu soran Kitiu Metropoliti Nektarios “EVKAF toprağına inşa edilmiş olan Drosia Ortaokulu binasının iyileştirilmesiyle ilgili olan konuyla alakalı bir yanlış anlaşılma ve karışıklık olmuş olmalı” dedi.

Söz konusu haberle ilgili konuşan Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras ise açıklamasında, haberi duyduklarında şaşırdıklarını, çünkü Dianellios Teknik Okuluyla ilgili izlenen sürece EVKAF’ın hiçbir zaman müdahil olmadığını ifade etti.

Dolayısıyla EVKAF’ın Dianellios Teknik Okulu binasıyla hiçbir zaman ilgisi olmadığını bildiğini ifade eden Viras, bunun bir hatadan ibaret olduğuna inandıklarını ve muhtemelen arazisi EVKAF malı olan Drosia okulunun kastedildiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022, 02:21