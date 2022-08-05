Cep telefonuna el konuldu

Suna ERDEN

KKTC Cumhurbaşkanı hakkında, 24 Haziran’da, Facebook hesabı üzerinde paylaşım yapan piyangolar birimi eski müdürü Yudum Mişon, şikayet üzerine, Cumhurbaşkanlığı makamı ve şahsına hakaret suçlaması ile dün mahkeme huzuruna çıkarılarak, ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Polis, mesele ile ilgili olarak 27 Haziran 2022 tarihinde zanlının Lefkoşa Polis Müdürlüğüne celp edilerek cep telefonuna emare olarak el konduğunu belirtti. Zanlının kullandığı ifadelerin KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını ve Cumhurbaşkanını hedef alıcı, aşağılayıcı, küçük düşürtücü taciz edici ve kışkırtıcı nitelikte olduğunun tespit edildiğini açıklan polis, zanlıya dava tebliğ ettiklerini ve soruşturmaya etki edebilecek pozisyonda olmadığını bildirdi ve uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.