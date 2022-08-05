İbretlik ceza

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, 17 yaşındaki kız öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren Lise öğretmeni Hüseyin Güngeldi, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanığın, “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” suçundan mahkum edildiğini açıkladı.

Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın Öğretmenler Yasası’nı ihlal ettiğini ve yasaya bakıldığında öğretmenin görev dışında da güven ve saygınlığını korumakla yükümlü olduğunu vurguladı. Katip, 50 yaşındaki öğretmen sanığın, 17 yaşındaki kız öğrenciye çıplak fotoğraf ve video çekip göndermesini istediği ve arkadaşlarını grup sekse ikna etmesini istediğinin Whatsapp yazışmalarında görüldüğüne dikkat çekti.

Öğrencileri korumakla yükümlü…

Öğretmen olan sanığın, öğrencileri korumakla yükümlü olduğuna ve yasa maddesine, meclis tutanaklarına ve uluslararası hukuka göre cinsel ilişkide rızanın ortadan kalktığınI belirten Kâtip, sanığı aleyhine geitirlen “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” ve “Cinsel saldırı” suçundan mahkûm ettiklerini açıkladı.

Caydırıcı ceza gerekli

Kâtip, kadınların, öğrencilerin ve çocukların korunması için bu gibi suçları işleyen veya işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 9 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.