Ömer KADİROĞLU

Alsancak Yeşiltepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Zincir Operasyonu” sonucunda tasarrufunda uyuşturucu ve izinsiz silah bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Avukat Mustafa Şener dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada şahadet veren Polis memuru Ali Çavuş, zanlı Mustafa Şener’in Yeşiltepe’deki evinde yapılan aramada yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint keneviri (skunk) ve yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aynı madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker ile 0.5 gram ağırlığında yine aynı türde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunduğunu söyledi. Polis şahadetinin devamında zanlının evinde, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Doktor kontrolünü reddetti

Polis Memuru Ali Çavuş, zanlı Mustafa Şener’in evinde yapılan operasyonda Şener’in polisleri görünce metal kapaklı bir kutu ve öğütücüyü bahçeye attığının fark edildiğini söyledi. Polis memuru Ali Çavuş, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, götürüldüğü hastanede kontrolden geçmeyi reddettiğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini vurguladı. Girne Kaza Mahkemesi ikametgâhında uyuşturucu madde ve silah bulunan Avukat Mustafa Şener aleyhine bir gün tutukluluk kararı verdi.

