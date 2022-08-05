Bahçeciler teslim oldu

Suna ERDEN

Polis çavuşu Sadi Sancak, avukat Betül Ciyaslıoğlu ve Mahmut Selkar’ın tutuklu bulunduğu “Özel hayatın gizliliği” meselesinde aranmakta olan Mehmet Bahçeciler’de polise gelerek teslim oldu. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Keskinel, 3 Şubat 2022 tarihinde Sadi Sancak’ın Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederek, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin Mahmut Selkar’ın aracılığı ile Betül Ciyaslıoğlu’ya verdiğini anlattı.

Polise kendi teslim oldu

Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı Betül Ciyaslıoğlu’nun ofisinde yapılan aramada, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını anımsattı.

Huzurdaki zanlı Mehmet Bahçeciler’in, mesele kapsamında aranmakta olduğunu hatırlatan polis, zanlının polise gelerek teslim olduğunu açıkladı. Mesele kapsamında tutuklu bulunan 3 kişinin daha olduğunu belirten polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.