Suç ortakları aranıyor

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan Mısır uyruklu zanlılar Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla, görevli memurlara sahte çalışma izni vizesi ibraz etmeye kalkıştı. Muhaceret memuruna cep telefonlarında bulundurdukları sahte vizeyi gösterip, ülkeye giriş yapmaya çalışan iki zanlı Ercan’da tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların cep telefonlarına el konulduğu, sahte evrakları kimin ne şekilde düzenlediğinin araştırılacağı açıklandı. Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla’nın 8 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Ercan Havalimanında, tasarruflarındaki cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu çalışma izni vizelerinin fotoğrafını görevli memura göstermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların görevli memurlar tarafından tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların cep telefonlarına el konulduğunu, söz konusu evrakları kimin ne şekilde düzenlediğinin araştırılacağını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında evrak sahteleme, sahte belgeyi tedavüle sürme suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

