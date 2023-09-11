‘Bu yaklaşım bizi üzüyor’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil" dedi. Erdoğan, “Tabii F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, 'İsveç de İsveç' diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir” ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Erdoğan, ülkesi ve milleti adına tüm Fas halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirterek, "Daha 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız. 18. G20 Liderler Zirvesi'ni Hindistan'ın ev sahipliğinde tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle dönem başkanlığı görevini başarıyla icra eden Hindistan'ı, şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için Başbakan Sayın Modi başta olmak üzere emeği geçen herkese müteşekkirim." diye konuştu.

Biden’le ayaküstü görüştük

Zirvede, ABD Başkanı Joe Biden ile F-16'yla ilgili bir teması olup olmadığı sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada da Sayın Biden'la bir görüşmemiz ayaküstü de olsa oldu. Orada F-16 konusunu da görüştük. Tabii F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, 'İsveç de İsveç' diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeyi kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. Meclisimden geçmesi lazım. İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. O da üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece tabii ki ben Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım."

