Endişe verici

Güney Kıbrıs'ta yıl başından bu yana yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Politis gazetesi Rum Narkotik Şube polislerinin, 1 Ocak'tan 7 Eylül tarihine kadar 409 kilo 738 gram hintkeneviri, 15 kilo 914 gr. hintkeneviri reçinesi, 15 kilo 602 gram kokain, 6 kilo 573 gram metamfetamin ve 1 kilo 3 gram eroin ele geçirdiğini yazdı.

Gazete, bu yıl dokuz aylık dönemde ele geçirilen miktarın, 2022 yılında ele geçirilen toplam miktarı aştığını da belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Zürih üzerinden İspanya'dan Güney Kıbrıs'a gelen 23 yaşındaki İtalyan kadının, Larnaka Havalimanında bagajında yapılan aramada 9.5 kilo hintkeneviri tespit edildiğini belirtti.

Habere göre İtalyan kadın, dün, hakkında sekiz gün tutukluluk emrinin verildiği Larnaka Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.