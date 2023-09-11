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Bölgeye renk geldi

Tatlısu Harnup Festivali’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi

Bölgeye renk geldi
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    Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon katkıları ile düzenlediği Harnup Festivali’nin ikinci gecesi çocuklar güzeldir geçidi ile başladı. Tüm çocuklar çeşitli unvanlar ile güzel seçilirken gece vatrolog kuklası Mıstığın başarılı şovu ile devam etti.

     İnteraktif şov ve yetenek sizsiniz illüzyon Dark oldukça çok beğenilirken, Lapta Esintiler konseri de bol bol alkış aldı.
   
    Gecenin finalinde ise Türkiye'nin ünlü gruplarından Pera sahne aldı. Grup hayranlarını coştururken, Belediye Başkanı Hayri Orçan da gecenin anısına gruba hediyesini takdim etti.


 

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023, 09:48
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