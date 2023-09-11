Stratejik önemi var

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Fileleftheros’a verdiği demeçte; İsrail’e yakın yataklarla ilgili nihai kararların 3-6 ay içerisinde verileceğini söyledi.

Gazete, doğal gaz konusunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da EastMed ile ilgili ilanları olduğunu hatırlatarak Hristodulidis’e “İsrail bu tür ilanlarda bulunurken Afrodit yatağını rehin tutuyor, iş birliği yapmıyor. Bu da İsrail’in etki yaratmak istediği, aslında vermesi gerektiğinde iş birliği yapmadığı izlenimi yaratıyor” sorusunu yöneltti.

Sözlerine Afrodit-İsai yatağına özel sektörün de müdahil olduğunu hatırlatarak kararın sadece hükümetler tarafından alınmayacağına dikkat çekerek başlayan Hristodulidis, “Sayın Netanyahu ile görüşmemizde önümüzdeki üç ya da altı ayda enerji konusunda somut kararlar almak konusunda anlaştık. Kararlar elektrik bağlantısıyla ilgili de alınacak ancak daha çok doğal gaz ile ilgili” dedi, şunları söyledi:

“Hedefimiz, İsrail doğal gazını, iç tüketim ve ihracat maksadıyla Kıbrıs bölgesine getirmek. Böyle bir gelişmenin stratejik önemini İsrail de anladı. Şu anda Avrupa’da alternatif enerji güzergahları bulma konusunda var olan konjonktürü değerlendirmemiz gerekir. Beş yıl sonra bu konjonktür olmayabilir. Bunu İsrail Başbakanı da anladı. Bu nedenle üç-altı ay içerisinde İsrail’e yakın yataklarla ilgili çok somut nihai kararlar alma konusunda anlaştık. Şimdi Exxon, Eni ve Total’in müdahil olduğu yataklara giriyoruz. Bazı yataklar konusunda süratle nasıl ilerleyebileceğimizi görmek için halen ENI ve Total ile görüştüm, New York’a gittiğimde Exxon ile de görüşeceğim. Şimdi değerlendirmezsek, beş yıl sonra yaptığımız bu görüşmenin hiçbir önemi kalmaz. Avrupa konjonktürünü de dikkate alarak karar zamanı şimdidir.”

Hristodulidis, “Afrodit meselesi de çözülecek mi” sorusuna karşılık, “Evet o konuda yıl sonuna kadar sonuç alacağımızı düşünüyorum” cevabını verdi. Gazetenin “çözülmezse?” sorusuna karşılık "Anlaşma olmazsa, sonraki adımın ne olacağına, nasıl çözüleceğine dair mekanizmamız var” cevabını verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023, 09:27