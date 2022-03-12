Kıbrıs’ı anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diploması Forumu’nda, Letonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ve sonrasında ise Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Heyetler arası yapılan görüşmeler, Nest Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşti.

Görüşmeler sonrası Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Özel Temsilci Ergün Olgun, Letonya ve Azerbaycan heyetleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Olgun, görüşmelerde, iş birliklerinin nasıl geliştirilebileceği konusunun ele alındığını söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, görüşmede Sierra Leone ile KKTC’nin yakınlaşmasının değerlendirildiğini bildirdi.

Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis ile İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Afganistan konulu toplantısı dolayısıyla geçmişten tanışıklığı olduğunu belirten Ertuğruloğlu, David Francis’in iki ülkenin yakınlaşması konusunda samimi ve ciddi olduğunu söyledi.

KKTC’de 430 Sierra Leone vatandaşının öğrenci olarak bulunduğunu anlatan Ertuğruloğlu, “Dışişleri Bakanlarına çok mutlu olduklarını söylemişler, bize bunu da aktardılar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 11:13