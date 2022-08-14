‘Ya paramı ya canını’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki sabah borcunu tahsil edemeyen 65 yaşındaki adam, alacaklısının iş yerine giderek, kurusıkı tabancasını gösterdikten sonra ölümle tehdit etti. Polisin bilgisine gelmesiyle 65 yaşındaki Y.K tutuklandı.

Polisten alınan bilgiye göre önceki sabah 08.30 sıralarında, kendisine borcu olan N.Ö’nün ofisine giden Y.K, borcun ödenmesini istedi. Beklediği cevabı alamayan 65 yaşındaki adam, tasarrufunda bulundurduğu kurusıkı tabancayı adı edilene gösterip, “borcunu öde seni öldürürüm” diyerek tehdit etti.

N.Ö’nün durumu polise bildirmesinin ardından iş yerine giden Adli Şube ekipleri, Y.K’yı tutuklayarak hakkında yasal işlem başlattı.