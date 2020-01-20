Güney Kıbrıs’ta, iktidardaki DİSİ partisinin Meclis’teki grup sözcüsü Nikos Tornaritis, Alithia gazetesinde yer alan demecinde, Kıbrıs sorununun çözümünün en büyük reform olacağını söyledi.
Gazetede yer alan demecinde, Kıbrıs Türk tarafında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, Kıbrıs sorununun federal çözümüne ilişkin son fırsat penceresinin açılacağını savunan Tornaritis, kendilerinin akıllı ve esnek bir şekilde hareket ederek, Kıbrıs sorunuyla ilgili satranç tahtasında, son hamlede, şat-mat yapacak taraf olmaları gerektiğine işaret etti.
Geniş bölgede var olan birçok problemin, vatandaşların çözüme ilişkin beklentilerini kısıtladığını da belirten Tornaritis, bununla birlikte, yolu açması, ilham vermesi ve rehberlik etmesi gerekenin ise politikacılar olduğunu kaydetti.
Tornaritis demecinde, Türkiye’ye mesaj da göndererek, Türkiye’nin yalnızca Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte bölgedeki enerji planlamalarına katılabileceği iddiasında bulundu.
Kıbrıslı Türklerle yakınlaşma, iş birliği ve karşılıklı anlayışın, iki kesimli, iki toplumlu federasyon hedefi için yararlı olup olmadığı sorusuna, bunun tabii ki yararlı olduğu yanıtını veren Tornaritis, Kıbrıslı Türklerle konuşmamaları ve birlikte yürümemeleri halinde, ne çeşit bir federasyon inşa edecekleri sorusunu sordu.
Tornaritis, hedeflerinin 45 yıldır, Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon modeli temelindeki çözümü olduğunu sözlerine ekledi.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak