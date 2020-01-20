Amatör denizcilik belgesi sınavları yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin katkılarıyla düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü eğitim ve sınavının üçüncüsü Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) gerçekleşti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Millenium Senato Salonu’nda yapılan eğitim ve sınava yaklaşık 100 kişi katıldı.
Eğitimin açılışında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, amatör denizciliğe kurum olarak önem verdiklerini, bu konudaki kılavuzlarının ise, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın, yüzümüzü denize dönmemiz gerektiğine dair sarf ettiği sözleri olduğunu ifade etti. “Bu çerçevede eğitimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Gösterilen ilgiden de oldukça memnunuz” diyen Bağzıbağlı, etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin yönetici ve ekiplerine teşekkür etti.
Maliyeti 6.2 milyon TL
Bağzıbağlı daha sonra T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından ülkedeki balıkçı barınaklarına özel tekneler için ek bağlama noktası sağlanması için yapılan keşif çalışmasını sundu. Maliyeti 6.2 milyon TL olan proje ile 10 adet balıkçı barınağına inşa edilecek toplam 1.7km’lik ek rıhtım üzerinde, 855 özel tekne için bağlama yeri sağlanmasını öngörülüyor.
Müsteşar Bağzıbağlı, bakanlığın kaynak yaratabilmesi durumunda denizcilerimiz için bu önemli adımı atmak istediklerini, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da bu projeye destek olması için istişare içinde olduklarını ifade etti.
Bağzıbağlı’nın ardından TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Özel Danışmanı, Emekli Deniz Kurmay Yarbay ve Deniz Hukukçusu Ali Kurumahmut bir sunum yaptı.
Diğer yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bundan böyle ADB ve KMT Operatörlüğü eğitim ve sınavlarının her ayın ilk cumartesi günü yapılmasını kararlaştırdı. Bundan sonraki eğitim ve sınavlar 1 Şubat’ta Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenlerin beraberlerinde sadece kimlik kartlarını getirmeleri yeterli olacak. Sınavın yapılacağı yer, önümüzdeki günlerde duyurulacak.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak