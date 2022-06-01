‘Savaş çıktı’ diye sokağa fırladılar

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’un ‘Hereke’ sokağında ikamet edenler dün sabah 01.00 raddelerinde ‘savaş korkusu’ yaşadı.

Müthiş bir patlama sesiyle uyanan mahalle sakinleri sokağa fırladı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönenen Hereke sakinleri derhal polisi arayıp yardım istedi.

Patlama sesinin, alkollü vaziyette araç kullanan Özdem Can Altınkaya’nın, aşırı sürat yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybederek, Çelebi Ilık ve Üner Güreşçioğlu’na ait evlerin bahçe duvarlarına çarpmasından meydana geldiği öğrenildi.

Diyalog’a konuşan mahalle sakinleri “ uyurken duyduğumuz patlama sesiyle savaş çıktığını düşünerek büyük bir panik yaşadık” dedi.

Vurduk, kırdı, geçti

Polisten verilen bilgiye göre; Güzelyurt’un ‘Hereke’ sokağında ikamet edenleri korkutan kaza gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki KP 677 plakalı araçla aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden 21 yaşındaki Özden Can Altınkaya, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü önce park halindeki Kemal Özikiz’e ait SE 632 plakalı araca, ardından Çelebi Ilık’a ait ikametgahın bahçe kapısına ve 3 çöp bidonuna çarptı.

Altınkaya yönetimindeki araç, duramayarak yoluna devam etti ve Üner Güreşcioğlu’na ait ikametgahın bahçe kapısına ve bahçeyi çevreleyen beton duvarla kaldırıma da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KP 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda Delibaş (K-21) ve Zeynep Seçil (K-22), ambulansla kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kaza esnasında 56 promil alkollü olduğu tespit edilen KP 677 plakalı araç sürücüsü Özden Can Altınkaya ise tutuklandı.

Facia olacaktı

Polisin soruşturması devam ederken, kaza nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri duruma isyan etti. Kazanın yaşandığı sokağın genellikle çocukların oyun oynadığı, bisiklet sürdüğü bir yol olduğunu dile getiren bölge sakinleri şunları ifade etti:

“Gece yarısı büyük bir gürültüyle evlerimizden dışarı çıktık. Kaza yapanlar her yeri dağıtmışlardı. Bahçe duvarını, çöp bidonlarını devirmişlerdi. Olmaz böyle şey çocukların bisiklet sürdüğü, oyun oynadığı bir mahallede ve ara sokakta bu kadar hız yapılamaz.

Sokak arasında bu kadar süratli araç kullanılması bizi ürküttü. Çünkü yaz aylarında genelde evlerimizin önüne sandalye koyup oturuyoruz. Çocuklar geç saatlere kadar sokakta oyun oynar. Eğer kaza anında birileri olsaydı facia olacaktı.”

Yetkilileri göreve davet ediyoruz

Kazada bahçe kapısı zarar gören Çelebi Ilık ise şunları dile getirdi:

“Büyük bir gürültüyle yataktan fırladık. Kaza anında dışarıda olsaydık ne olacaktı….Can kaybının olmaması büyük bir şans. Bu ara yolda bu kadar sürat kabul edilemez. Polisi, kaymakamı, belediyeyi göreve davet ediyoruz.”