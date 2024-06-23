Tütünle karıştırdı

Akıncılar-Ercan anayolu üzerinde seyir halindeyken şüphe üzerine durdurulan Alkan Canit’in aracında uyuşturucu bulundu.

Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının hintkeneviri türü uyuşturucuyu sigara tütününün içerisinde gizlediği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 21 Haziran 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Akıncılar-Ercan anayolu üzerinde Demirli köprü olarak bilinen yerde kullanımında bulunan HF 060 plakalı araçta tespit edildiğini söyledi.

Polis, kontrol için durdurulan zanlının aracında yapılan aramada şoför koltuğunun cep bölümünde tütünü içerisinde yaklaşık 3-4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ifadesinde suçunu ettiğini belirtti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.