İkisi de PKK üyesi

TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu belirlendi. Erkek teröristin Rojger kod adlı Ali Örek, kadın teröristin Mine Sevjin Alçiçek olduğu açıklandı.

Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 8'inin taburcu edildiği bildirildi. Bu arada hain saldırı sonrası Türkiye alarma geçti, havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Saldırıyı düzenleyen iki teröristin de kimliği belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, erkek teröristin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu. İkinci paylaşımda ise kadın teröristin kimliğini açıkladı. Kadın teröristin de PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atamaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini açıkladı.

Şehitlerin isimleri açıklandı

TUSAŞ'a saldırıda şehit olan vatandaşların isimleri açıklandı.

Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Terör saldırısı sonrası Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi.

Resmi karar güvenlik birimlerine iletildi. Havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Havalimanları, yolcuların en az üç saat önce terminale gelmesi için çağrı yaptı.