Guterres kararlı

Politis gazetesi “Antonio Guterres Sonuna Kadar Gitmekte Kararlı – Başkan’ın “Üç Masa” Önerisi Özlü Müzakerelere İlişkin” başlıklı haberinde, genişletilmiş toplantının 2-3 ay içerisinde gerçekleşeceğini iddia etti.

Gazete, Rum lideri Nikos Hristodulidis’in açıklamasının ardından daha net bir izahatın Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’tan geldiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin açıkladığı genişletilmiş görüşmelerin, gerek içte gerekse BM tarafından yapılacak uygun hazırlıklarla, en kısa sürede gerçekleştirilmesini arzuladıklarını ifade eden Kombos, Hristodulidis’in üçlü görüşmede sunduğu önerilerin, Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetinin sadece kamuoyuna açıklanan değil, müzakere masasında da olan bir iyi niyet olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtti.

Kombos, “üç masa önerisinin metodolojiye ilişkin olduğunu, nasıl değerlendirileceğinin ise BM Genel Sekreterini ilgilendirdiğini” vurguladı.

Kombos ayrıca, genişletilmiş görüşmenin ne zaman olacağına dair şu an için net bir tarih bulunmadığını da ifade etti.

Gazete haberinin devamında ise, genişletilmiş görüşmenin 2-3 ay içerisinde yapılmasının beklendiği iddiasında bulundu.

Gazete yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Guterres’in genişletilmiş görüşmenin önümüzdeki 2-3 ay içerisinde yapılmasını istediğini belirtirken, Hristodulidis’in ise önceki günkü Ulusal Konsey toplantısında, “müzakereler için hazır olunması gerektiğini” vurgulayarak “Müzakereler bir kez başladığında geri dönüşü olmayacak. BM Genel Sekreteri sonuna kadar gitmekte kararlı” dediğini aktardı.