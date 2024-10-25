İlginç bir konusu var

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni sezon oyunu “Burun” seyirci karşısına çıktı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazdığı Rusudan Savaneli’nin yönettiği oyun, burnunu kaybeden Binbaşı Kovalev’in sıra dışı macerasını konu alıyor.

Açıklamada, oyunun her cuma saat 20.00’de Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması) Lefkoşa’da sahneleneceği, biletlerin ise Gişe Kıbrıs’tan temin edilebileceği kaydedildi.

Oyunu, Rusudan Savaneli yönetti, Nikolay Vasilyeviç Gogol kaleme aldı. Oyun, burnunu kaybeden Kovalev’in onu bulmak için girdiği sıra dışı macerayı konu alıyor . Oyunda Ali Şaşkara, Cevahir Caşkir Hadımcı, Çağda Özsoy, Deniz Aslım, Diren Özdoğal, Halit Tümkan, Gözde Öner, Kurtuluş Altaylı, Pınar İnandım, Yıltan Kahraman rol alıyor.

