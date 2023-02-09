66 saat sonra acı haber geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin 10 ilini etkileyen depremin 3’üncü gününde Adıyaman’dan acı haber geldi.

Kuzey Kıbrıs'tan giden kafilenin de bulunduğu Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında süren çalışmalarda dün gece saat 23.00 sıralarında KKTC kafilesinden antrenör Pamir Konuklu ve öğretmen İbrahim Yakula’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Yakula ile Konuklu’nun cansız bedenlerini afet bölgesinde bulunan eşleri teşhis etti.

Konuklu’nun 13 yaşındaki oğlu Atakan Celal Konuklu’nun da enkaz altında olduğu öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası Yakula ile bir çocuk babası Konuklu’nun cansız bedenlerine ulaşılması tüm ülkeyi yasa boğdu.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Enkaz altına bulunan 33’ü KKTC kafilesinden 90 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, enkaz kaldırma çalışmalarının yaklaşık 150 kişilik ekiple sürdüğünü söyledi. Türkiye ve KKTC'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Oğuz, "İnşallah bu afeti en az hasarla, en az can kaybıyla atlatırız. Amacımız bundan sonraki süreçte hızla hareket ederek ne kadar sağlam, canlı insan çıkartabilirsek, onunla ilgili çalışıyoruz." dedi.

Acılarımız ortak

Afet bölgesinde bulunan Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay da çok büyük bir acıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Atalay, şunları kaydetti: "Çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, yaralarımız bir an önce sarılsın. Bizim için Kıbrıs, Türkiye fark etmiyor. Tek milletiz, acılarımız ortak.”

Uzman ekipler işbaşında

Bu arada KKTC’den giden ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarına dün Pakistan'dan Türkiye'ye ulaşan arama kurtarma ekipleri de destek vermeye başladı.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, tünel açma konusunda uzman 30 kişilik bir ekibin Adıyaman’daki otel enkazındaki çalışmalara destek vermeye başladığını duyurdu. Başkonsolosu Fatma Demirel, İsias Otel enkazı altındaki öğrencilerin belli bir noktada toplandığını düşündüklerini, ekiplerin bu kapsamda yoğunlaştığını söyledi. Demirel, otelin büyük bir kısmının temizlenmiş durumda olduğunu da belirtti. Demirel, “En büyük hedefimiz, çocuklarımıza ulaşır ulaşmaz güzel haberler vermek” dedi.

Deprem Kayıp Çağrı Merkezi kuruldu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşların bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla bir merkez oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, bu amaçla kayıp yakınlarının 05391190726 numaralı telefonu arayarak bilgi vermeleri istendi.

Açıklama şöyle:

"Türkiye'de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşlarımızın bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla bir merkez oluşturulmuştur. Bu amaçla kayıp yakınlarından aşağıdaki numarayı arayarak bilgi vermelerini önemle rica ederiz.

Telefon: 05391190726

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023, 11:04