Karton gibi devrildi

Kıbrıslı Türk öğrencilerin kaldığı Adıyaman’daki otel enkazının bulunduğu bloklardan birinden kurtarılan depremzede Berna Tanış, otelin ilk sarsıntı ile yıkıldığını söyledi. Kendi imkan ve arkadaşları vasıtasıyla enkazdan kurtulan Berna Tanış, “Otel ilk sarsıntıda yıkıldı. Adeta bir karton gibiydi…” ifadelerini kullandı.

Telefonla katıldığı tv programında konuşan Tanış, Kıbrıslı Türk öğrencileri gördüğünü, voleybolcu olduklarını duyduğunu dile getirdi.

