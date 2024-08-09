Gerekli önlemler alındı

Güney Kıbrıs’ın Göç ve Uluslararası Korumadan Sorumlu Müsteşarı Nikolas İoannidis, Yeşil Hat'tın sınır olmadığını ve sınır olmasını istemediklerini söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre açıklamasında Rum Yönetiminin politikasının Yeşil Hat üzerinden sığınmacı akışını kabul etmemek olduğunu ifade eden İoannidis, hedeflerinin Yeşil Hat'tın sığınmacı geçidi haline gelmemesi olduğunu söyledi.

Larnaka’ya bağlı “Köfünye’deki” (Geçitkale) “Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri Kabul ve Ağırlama Merkezi” (KİFADP) ile “Limnes” konaklama merkezini ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunan ve ara bölgedeki sığınmacılarla ilgili durum konusundaki soruları yanıtlayan İoannidis, Barış Gücü ve Mültecilerle ilgili Yüksek Komiserlikle anlaşmazlık halinde olmak istemediklerini, bu yüzden sorununun çözümü için Barış Gücü ve Mültecilerle ilgili Yüksek Komiserlikle diyalog halinde olduklarını dile getirdi.

Rum Yönetiminin Yeşil Hat üzerinden sığınmacı akışını kabul etmeyeceği konusunda bir karar aldığını da ifade eden İoannidis, deniz yoluyla gelen sığınmacı akışını sıfıra indirmeyi başardıkları bir anda yeni geçiş yolları yaratmak istemediklerini söyledi.

Sığınmacıların geçebileceği birçok nokta olmasına bağlı olarak Yeşil Hat'taki durumun sonsuza kadar devam edip etmeyeceği veya en nihayetinde konuya bir çözüm bulunup bulunmayacağına dair soruya karşılık ise İoannidis, Yeşil Hat'tın bir geçiş noktası olmadığını çünkü yetkili makamların bu kişilerin geçişlerine izin vermediğini dile getirdi.