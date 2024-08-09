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Büyük beğeni topladı

Mehmetçik Üzüm Festivalinde sahneye çıkan dansçılar muhteşem gösteriler sergiledi

Büyük beğeni topladı
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Mehmetçik Üzüm Festivali devam ederken, sahnelenen dans şovları büyük beğeni topladı
Belediye'den verilen bilgiye göre önceki gece The Cyprus Dance Education Centre, Diamoonte Dans ve Jimnastik Okulu ve Yeni Erenköy İlkokulu Grubu dans gösterisi sundu. Gecenin finalinde ise Art Street Company, Ateş ve Lazer Show'u yaptı.
Festival alanındaki yoğun katılım ve ilgi, etkinliklerin başarısını ve bölgenin kültürel yaşantısına katkısını gözler önüne serdi. Katılımcılar, hem sanatsal hem de kültürel olarak dolu dolu geçen bir gece geçirdi.
 

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