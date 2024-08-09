Milli destan 60 yaşında

Mehmet KARA

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nün 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla, Erenköy’de tören düzenlendi.

Erenköy şehitlerini anmak ve Erenköy Direnişi'nin yıl dönümünü amacıyla çok sayıda vatandaş, dün sabahın erken saatlerinde minibüslerle, kara yoluyla Erenköy'e gitti.

Erenköy Şehitliği’nde saat 10.00'da başlayan törende, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli yere sahip Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar anıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları, bölge okullarından öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Şehitlik Özel Defteri'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından imzalanması ardından konuşmalara geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan birer konuşma yaptı.

Anma töreni, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.

Anma töreni kapsamında vatandaşlar daha sonra müzeyi gezdi, Erenköy Direnişi'ni konu alan senaryolar sergilendi, çeşitli aktiviteler düzenlendi ve katılımcılara izaz ikram yapıldı.

Tatar: Erenköy şehitleri destanın simgesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şanlı Erenköy Direnişi sırasında genç yaşlarda, tahsillerini yarıda kesip Türkiye ve birçok yerden akın ederek vatan müdafaasında canlarını siper eden şehitlerin Kıbrıs Türkü’nün yazmakta olduğu destanın bir simgesi haline geldiğini ifade etti. Tatar, Erenköy Direnişi’nin benzerlikleriyle küçük bir Çanakkale Zaferi olduğuna da dikkat çekti.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu kaydeden Tatar, “Buradaki kahramanlıklar ve burada yazılan destan milli tarihimize geçti. O günlerden 60 yıl sonra burada bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, şimdi Türk devletleri Teşkilatı’nın bir üyesidir. Doğu Akdeniz’de hak, çıkar ve menfaatlerin korunmasında buradaki kazanımlarımız ve varlığımız çok önemlidir.” ifadelerine yer verdi.

Erenköy Direnişi’nde fedakarlıklar gösterip genç yaşlarda, tahsillerini yarıda keserek Türkiye'nin her bölgesinden, Londra’dan ve birçok yerden akın ederek vatan müdafaasında canlarını siper ettiklerini kaydeden Tatar, “Kıbrıs’ta Kıbrıs Türkü’nün yazmakta olduğu destanın bir simgesi haline geldiler.” dedi.

