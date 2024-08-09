3 gün sürecek

Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı.

Bu yıl, 7’ncisi yapılan festival saat 18.30'da kortej yürüyüşüyle başlarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölge halkı ve çok sayıda kişi katıldı.

Festival boyunca misafirlere ücretsiz tadımlık karpuz dağıtımı yapılacak, ayrıca “para ile değil doya doya çocuklarımız eğlensin” sloganı ile sponsorlar tarafından finanse edilen oyun alanları hizmet verecek.

Kurulan stantlarda bölge ve ülke kültürünü temsil eden yiyecek, içecek, el işi, hediyelik eşya gibi ürünler satılacak, ayrıca halk dansları, jönglör gösterisi, Kafkas dansı, led ışıklı dans şov, sihirbaz gösterileri ve benzeri etkinlikler izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Doğancı’daki geleneksel etkinlik 11 Ağustos’a kadar sürecek.

