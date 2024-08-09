‘Aksaklıklara neden oluyor’

KKTC’nin farklı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri konusunda konuşan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mehmet Toycan, bazı bölgelerin yapı ve nüfus açısından büyüdüğünü ancak alt yapıların yerinde saydığını belirtti.

Kentsel büyümeye paralel olarak altyapıların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Toycan, aksi takdirde sürekli sorun yaşanacağını dile getirdi.

Tv2020’de konuk olarak katıldığı Güne Merhaba programında konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan, şunları söyledi:

“Büyüme planına karşı gelişim planı yapmanız lazım. Bir anda inşaat olmaz buna önem almazsanız bunlar olur. Bu alt yapı sorunları yaşanır bu elektrikli araçlarda da yaşanıyor. Surlar içinde de bu konuda sıkıntılar var. Lefkoşa’nın Kermiaya bölgesinde de yaşıyoruz. Yer atındaki kablo aşırı yüklenmeden bir şekilde patlıyor… Yenikent’in Gönyeli’nin büyüdüğünü, yapıların arttığını görmüyor muyuz, bu bölgeleri görmüyor muyuz?”

Teknecik krizi konusunda ise Toycan, “Bu denli yatırımların yapıldığı söylendiği ülkede bacaya filtre takmak bu kadar mı zor?” diye de ekledi.

