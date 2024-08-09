60 günde serbest

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaparken, muhaceret memuruna sahte Azerbaycan pasaportu ibraz ettikleri tespit edilen Kıbrıslı Rum Dimitrios Eleftheiadis ile Sergei Semenovich Anikin hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Tutuklu yargılanmak üzere 4 Haziran 2024 tarihince cezaevine gönderilen sanıklar 60 gün hapis cezasına çarptırıldı. Böylelikle sanıklar cezalarını peşin çekmiş oldu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada sanıklar öncelikle itham edildi.

Sanıklar aleyhlerine getirilen sahte resmi evrakı tedavüle sürme suçunu kabul ederken, olgular aktarıldı.

Olgulara değinen yargıç, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.53 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısında LBJ 418 plakalı araçla geçiş yapmaya çalışan Dimitrios Eleftheriadis’in hem kendisinin hem de yanında yolcu olarak bulunan Sergei Semenovich Anikin’in pasaportunu görevli memura verdiğini söyledi.

Yargıç, Eleftheriadis’in Sergei Semenovich Anikin çin verdiği Azerbaycan pasaportunun sahte olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Yargıç, kapıda pasaportlarla ilgili inceleme sürerken, aracın arka koltuğunda oturan Sergei Semenovich Anıkin’in inip, koşarak KKTC’ye giriş yaptığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kaza mahkemesi yargıcı, tutuklanan Eleftheriadis’in ifadesinde aracına benzin almak için Ortaköy’deki bir benzin istasyona gittiğini, o esnada kırmız renk bir aracın yanına yanaştığını ve araçta bulunan tanımadığı 2 erkek şahsın güneye geçemediklerini, kardeşleri olan Sergei Semenovich Anıkin’i kuzeye getirmesini talep edip, karşılığında 100 dolar teklif ettiklerini söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın 100 doları aldığını ve Metehan Kara Girişi Kapısında ara bölgeden Sergei Semenovich Anıkin’i alıp, ülkeye geldiğini söylediğini açıkladı.

Yargıç, 100 doların sanığın tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığın, Eleftheriadıs’in yanına petrol istasyonunda yanaşan kırmızı renkli ZUA 002 aracın İskele’de tespit edildiğini anlattı.

Sergei Semenovich Anikin’in araçta tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden yargıç, her iki sanığın 4 Haziran 2024 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildiklerini anımsattı.

İkisi de hasta

Sanıklar hakkındaki olgular aktarıldıktan sonra avukatları söz aldı. Dimitrios Eleftherıadıs’in avukatı, müvekkilin böbrek, Sergei Semenovich Anıkın’ın avukatı da müvekkilinin kanser hastası olduğunu söyledi.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin pişman olduğunu, sabıkaları bulunmadığını, işledikleri suçun kimseye zarar vermediğini belirterek, mülayim bir ceza takdir edilmesini talep etti.

Aktarılan olgular, iddia makamı ve savunmanın beyanlarını değerlendiren Yargıç, sanıkları işlediği suçların kamu düzenini bozan suçlardan olduğunu belirtti. Yargıç, bu tür suçların yaygınlaştığına vurgu yaptı.

Hafifletici etkenlere değinen Yargıç, sanıkların yaşını, sağlık durumunu, sabıkasız oluşlarını da değerlendirdiğini söyledi.

Yargıç, sanıkları 60 gün süreyle hapis cezasına çarptırdı.