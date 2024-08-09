Uyanık ‘Başkan’

Girne’de bir otelde düşürülen altın işlemeli 100 bin TL değerindeki tesbihi görevlilere vermek yerine çalan 54 yaşındaki İsmet Başkan, teminat duruşmasına çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Girne'de Esat Efendi Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir casino içerisinde, yerde bulduğu O.E.’ye ait 100 bin TL değerindeki altın işlemeli tesbihi çaldığını söyledi. Polis, şikayetin 3 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntüleri incelendiğini, ifadeler temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının aleyhine getirilen hırsızlık davasını kabul etmediğini, ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,30 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna gidip imza atmasına ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

