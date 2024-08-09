Sanki altın parçası

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da otobüs terminalinde her hafta Perşembe günü kurulan açık pazarda yazın vazgeçilmez meyvelerinden üzüm 200 liradan satışa sunuldu.

Şeftali ve nektarin 90 ile 100 TL arasında değişen fiyatlardan alıcı beklerken, erik 120, kayısı ise 150 liradan satıldı. Sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan taze fasulye 150, sarı fasulye ise 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Bamya 180, domates 100, soğan 35, patates de 50 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle pazar alışverişinin de artık zorlaştığını belirtirken, pazara Türk’ten çok Kıbrıslı Rum’un geldiğini ifade etti.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Üzüm: 200 TL

Taze fasulye: 150 TL

Sarı fasulye: 200 TL

Şeftali: 90-100 TL

Nektarin: 90-100 TL

Erik: 150 TL

Kayısı: 120 TL

Armut: 100 TL

Kavun: 15 TL

Domates: 100 TL

Soğan: 35 TL

Patates: 50 TL

Bamya: 180 TL

Biber: 85 TL