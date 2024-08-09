Açık davet

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı Kıbrıs konusundaki gelişmeleri tarihsel süreci göz önünde bulundurarak gerçekçi ve objektif değerlendirmeye davet etti.

Tufan Erhürman da Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan kendisine yönelik yapılan açıklamaya yanıt vererek, tüm soruların yanıtlarını Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği bir televizyon kanalında yüz yüze vermeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye’nin iktidarı ve muhalefetiyle destek verdiği masaya oturma koşulları ile iki devletli çözüm önerisinin, Annan Planı süreci ve Crans Montana görüşmeleri sonrasında yaşananlar ışığında ortaya konulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Türk tarafının “Erhürman’ın iddia ettiği gibi ‘çözümsüzlük de çözümdür’ politikası” gütmediği, tam tersine Rum tarafının Kıbrıs Türklerini oyalama taktiklerine "dur" diyerek, onları gerçekçi, yaşayabilir bir çözüm için zorlamaya çalıştığı kaydedildi.

Erhürman’a özel sorular

“Erhürman şu soruların yanıtını Kıbrıs Türk halkına vermelidir” denilen açıklamada, sorular şöyle sıralandı:

“Rum tarafı neden masaya oturmadan önce Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini bir türlü içselleştirmiyor, içselleştirdiğini açıklamıyor?

Rum tarafı neden Kıbrıs Türk halkının özgür iradesi ile kurduğu devletin kendilerinin devleti ile eşit uluslararası statüye sahip olması gerektiğini ve olacağını masaya oturmadan teyit etmiyor.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının yanı sıra bunlar Kıbrıs Türk halkının olmazsa olmazları değil mi?”

Açıklamada, hedefin Kıbrıs’ta bölgeye örnek olacak, Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak egemen iki devletin iş birliği temelinde bir antlaşmaya ulaşılması olduğu belirtilerek, “Bu hedef ortada dururken tabii ki KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması, halkımızın insanlık dışı izolasyonlardan kurtulması için de çabalarımız devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Erhürman’dan jet yanıt

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan kendisine yönelik yapılan açıklamaya yanıt vererek, tüm soruların yanıtlarını Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği bir televizyon kanalında yüz yüze vermeye hazır olduğunu belirtti.

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman açık diyalogdan yana olduğunu kaydetti.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ersin Tatar nezaket göstermiş Kıbrıs sorunu ekseninde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarıma yanıt vermiş. Teşekkür ederim. Bu konuda, kendisinin de söylediği gibi ‘diplomasi hiç durmaksızın çalışırken’, daha fazla diyaloga, görüş alışverişine, tartışmaya ihtiyacımız var.

Beni gerçekçi olmaya davet ediyor Tatar. Aslında ben de bir süreden beri tam da aynı daveti kendisine yapıyorum, ‘gerçekçi olun’ diyorum.

“Yanıtlarım kendisine iletilmemiş…”

Tatar bana verdiği yanıtta sorular da yöneltiyor. Yönelttiği soruların yanıtlarını Meclis'te de, kamuya açık şekilde de defalarca verdim. Kendisine iletilmemiş olabilir elbette.

Ama ben, hele de halkımızı, ülkemizi ve geleceğimizi bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda, içeride de dışarıda da her zaman açık diyalogdan yana oldum.

Kendisi de uygun görürse hem sorduğu hem de sormak istediği tüm soruların yanıtlarını yine kendisinin uygun göreceği bir televizyon kanalında bir kez de yüz yüze vermeye hazırım. Hem böylece benim kendisine kamuya açık biçimde defalarca yönelttiğim soruları yanıtlama fırsatını da Tatar bulur.

Diyalog her zaman iyidir. Tatar'a verdiği yanıt için bir kez daha teşekkür ederim.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 10:43