Bir seçim bitti diğeri başlıyor

Ömer KADİROĞLU

Halkın Partisi’nin, UBP ile ortaklıktan çekilmesi sonrasında gündeme gelen hükümet krizinin kısa sürede çözülemeyeceği görülüyor. Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında, hükümet krizini sonlandırmak amacıyla ilk adım olarak UBP’nin yeni genel başkanını seçme yönünde adım atıldı. UBP Parti Meclisi, genel başkan seçiminin 31 Ekim’de yapılmasını dün karara bağladı.

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, yeni hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümete zaman zaman başkanlık yapma düşüncesinde olduğunu belirterek, bunun Anayasa’ya uygun olduğunu söyledi. Diyalog’un dün açıkladığı gibi, UBP’de şimdilik 6 milletvekilinin genel başkanlığa aday olduğu da kesinleşti.

Hasan Taçoy, Ünal Üstel, Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre, Nazım Çavuşoğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu, genel başkanlık için yarışacak.

Bu arada uzun zamandan beri İstanbul’da bulunan eski genel başkanlardan Hüseyin Özgürgün’ün adaya dönmesi ve yeniden aday olması yönünde girişimlerin yapıldığı kaydedildi.



Kurultay hakkında ne dediler?..

Özdemir Berova (UBP Milletvekili)

“Geçtiğimiz gün bir grup toplantısı yaptık ve bir sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda değerlendirme bulunduk. Arkadaşların ortak teamülü yeni hükümet çalışmalarının olabilmesi için bir başbakan adayı olması gerekiyor. Bu süreci hızlandırmak ve parti başkanımızı seçebilmek adına olağanüstü genel kurula gideceğiz. Bu süreci nasıl kısa tutabiliriz palanını yapıyoruz. Hükümet görüşmeleri de yeni seçilecek parti başkanının hemen sonrasında başlayacaktır. Kurultayı kısa sürede tamamlamak arzusundayız ki yeni hükümet modelleri görüşülsün. Kurultayda çok adayın olmasını olumlu karşılıyorum. Bu bir demokratik yarıştır.”

Dursun Oğuz (Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı)

“Parti genel başkanı seçildikten sonra hükümet kurmakla ilgili bir görüş ortaya atıldı. Genel başkanlık seçiminin erkene alınmasının nedeni Başbakanın boşluğunu doldurmak ve ülkeyi uzun süre hükümetsiz bırakmamaktır.

Yeni genel başkan seçildikten sonra bugünkü mevcut hükümeti değerlendirecek veya meclis aritmetiğinin çıkaracağı hükümet modelleri değerlendirilecektir. Bu süreçte bir hükümet olmazsa son çare ve kimsenin de istemediği bir etken genel seçim olacaktır.

Kurultayda çok sayıda aday var ve saygı duymak gerekiyor. Önemli olan kırgınlıklar olmadan, Cumhurbaşkanlığında alınan başarının heba edilmeden birlik bütünlük içerisinde seçimin yapılmasıdır.”

Faiz Sucuoğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

“Aritmetik olarak bakıldığı zaman UBP-HP ile ilk etapta denenebilir. HP ile olmazsa diğer alternatiflere de bakılabilir. Bu olağanüstü durum nedeniyle farklı modeller de düşünülebilir.

Kurultayda çok fazla aday olmasına saygı duyarım. Herkesin aday olma hakkı vardır ve demokrasinin bir gereğidir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden yeni çıktığımız bu süreçte erken seçim söz konusu olmaz. Zaten gündemde öyle bir durum yoktur. Hükümet modelleri düşünülerek süreç tamamlanmalıdır.”

Nazım Çavuşoğlu (Milli Eğitim ve Kültür Bakanı)

“Hükümet kurma çalışmaları belki bugünün siyasi kulislerinde konuşuluyor ancak hukuken başlayan bir süreç yoktur. 31 Ekim tarihinde yapılacak kurultay sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümeti kurma görevini yeni UBP Genel Başkanına verecektir ve akabinde de çalışmalar başlayacaktır.

Benim düşüncem toplamda 26 milletvekilini oluşturabilen her oluşum bir hükümet kurma modelidir. Bu seçeneklerin herhangi birini dışlama veya ötekileştirme doğru bir karar değildir. Meclisteki hükümet modeli alternatiflerinin tükenmesi halinde erken genel seçim kaçınılmaz olur.”

Yasemin Öztürk (UBP Milletvekili)

“Halk seçimlerden bıktığı için erken bir genel seçim kabul görmüyor. Parti başkanı seçiminden hemen sonra diğer parti başkanları ile görüşmeler yapılması gerekiyor. Halkın Partisi (HP) henüz istifasını vermedi ancak sözlü olarak hükümetten çekildiklerini bildirdiler. Eğer gerçekten irade bu yöndeyse diğer seçenekler değerlendirilmelidir.

HP istifasını sunarsa Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüşülebilir. CTP ile daha önce bir koalisyon kurulmuştu. Burada amaç halka iyi bir hizmet sunabilmektir ve en iyi model oturulup konuşulmalıdır.

Seçimden yeni çıktık ve erken genel seçim yapılması bence iyi bir durum ortaya koymaz. Yeni bir seçim için büyük bir bütçe gerekiyor. Bu nedenle de en iyi modeli seçilecek olan başkan belirleyecektir.

Kurultayda çok sayıda aday olmasına saygı duyarım. Bu demokratik bir süreçtir.”

Ünal Üstel (UBP Milletvekili)

“Yeni Cumhurbaşkanının yemin etmesinin ardından hükümet çalışmaları başlamalıdır. Ersin Tatar’ın Saray’a gitmesi ile hükümette büyük bir boşluk olmuştur. Ülke çok zor günlerden geçiyor ve bu nedenle süratli davranmamız gerekiyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde 50 milletvekili var ve orada çok değişik formüller çıkabilir. Bu ülkede artık istikrarlı bir hükümet modeline ihtiyaç vardır. Hangi parti ile kurulursa istikrarlı olunacağının iyi düşünülmesi ve o yönde bir adım atılması gerekiyor.

Ülkede şu anda Meclis’ten çıkacak hükümet modelleri vardır ancak bir erken genel seçim de kaçınılmaz olursa o da bir çıkış yoludur.”